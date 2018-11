Ouders vinden 18-jarige lover onder bed van 14-jarige dochter

PARAMARIBO, 4 nov – De politie in Suriname moest afgelopen week in actie komen nadat de ouders van een 14-jarig meisje een 18-jarige jongeman onder haar bed vonden. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag. Bij onderzoek door de politie is gebleken dat de man en het meisje reeds 6 maanden een liefdesrelatie hebben en elkaar stiekem zagen.

Bij afwezigheid van de ouders maakten de twee verliefden afspraken om elkaar te ontmoeten. Dat zou al vijf keer gebeurt zijn aldus de politie. Afgelopen woensdag was het weer raak. Dit keer ging het mis doordat de ouders bij terugkeer naar huis vreemde gympies in de woning aantroffen.

Ze vertrouwden het zaakje niet en gingen op onderzoek uit. In de slaapkamer van hun 14-jarige dochter troffen zij de jongeman onder haar bed aan en schakelden de politie in. De 18-jarige is ter zake seksueel misbruik van een minderjarige aangehouden en ingesloten.