Nationale dia op Onafhankelijkheidsplein aangestoken i.v.m. Divali in Suriname

PARAMARIBO, 4 nov – In Suriname is zaterdagavond de aftrap gegeven van het ‘lichtjesfeest’ Divali. Dat gebeurde door het aansteken van de nationale Surinaamse Dia op het Onafhankelijkheidsplein. De dia, die voor de twaalfde keer is aangestoken, blijft aan tot het einde van de Divali-viering.

Gisteravond werd de lont aangestoken door een koppel gestoken in kostuums als de Hindoe goden Ram en Sita. Daarna hebben vicepresident Ashwin Adhin en zijn echtgenote de eerste scheppen ghee (geklaarde boter) toegevoegd om de vlam brandende te houden. Het publiek is ook in de gelegenheid om een schep ghee bij te gieten in de grote dia op het plein. Onder andere de Chinese ambassadeur Liu Quan voegde zaterdag ghee toe.

Divali is in Suriname een nationale vrije dag op woensdag 7 november.