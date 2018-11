Kafverbranding in westelijk deel Suriname leidt tot rookoverlast en gezondheidsproblemen

PARAMARIBO, 3 nov – Een groot deel van Nickerie staat onder de rook. Ook waait er as rond. Volgens Dagblad Suriname hangt de rook al enkele dagen dik boven de westelijke polders. De oorzaak is het illegaal verbranden van kaf dat vrijkomt bij de verwerking van padie. Woongemeenschappen in de omgeving hebben last van ademhalingsproblemen. Zeker acht mensen zijn door de dokter behandeld. Intussen is het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbestrijding, NCCR, is intussen ingeschakeld.

De situatie is gevaarlijk genoeg om het centrum erbij te halen. “De mensen ondervinden last van de opwaaiende as, zegt NCCR-coördinator Jerry Slijngaard. Er worden al maatregelen getroffen om het ergste te keren. In de getroffen gebieden zijn neus- en mondkapjes uitgedeeld (FOTO). Het Mungra Medisch Centrum in Nieuw Nickerie heeft speciale diensten beschikbaar gesteld. Van de acht getroffen personen, is het grootste deel weer thuis.

Onder de acht bevinden zich vijf kinderen. Er wordt rekening mee gehouden dat nog meer mensen last zullen krijgen de komende dagen. Slijngaard vindt dat er paal en eprk moet worden gesteld aan het verbranden van afval in de open lucht. Hoewel al jaren kritiek wordt geleverd, blijft het verbranden van kaf doorgaan. Een plan om padiekaf om te zetten in energie wordt vaker uit de kast gehaald om er weer in te verdwijnen.