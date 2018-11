Fransen spijkerhard: politieacties in grensgebied met Suriname gaan door

PARAMARIBO, 3 nov – Frankrijk zal niet afwijken van zijn standpunt. De politieacties in het grensgebied met Suriname gaan gewoon door. Dit stelt de Franse ambassadeur in Suriname, Antoine Joly. Wie aan illegale goudwinning blijft doen in Frans Guyana mag op repressaille rekenen. Recente vernieling van materieel dat gebruikt wordt bij goudwinning, was niet illegaal. Weliswaar is vooral oppositiepartij ABOP een andere mening toegedaan.

Volgens de partij van Ronnie Brunswijk is het gebeurd op Surinaams grondgebied. Het betreft de eilandjes Kapasitabiki en Singa Teté in de Marowijnerivier. Surinaamse goudzoekers raakten er hun materieel kwijt aan de Franse acties. “We willen alle illegale activiteiten bestrijden, maar we zien dat we dat wat langzamer moeten doen. Want voor een ieder moet duidelijk zijn waar precies de grenslijn loopt”, zegt Joly tegenover de Ware Tijd.

De Fransen vinden sowieso dat waar is opgetreden Frans grondgebied is. Volgens Joly gebeurt alles volgens een grensovereenkomst van 1915: “Als het merendeel van een eiland valt onder Frans of Surinaams grondgebied, behoort het dat land toe.” Wie activiteiten wil ontplooien in de Marowijnerivier, moet toestemming vragen aan beide landen, vindt de diplomaat. Paramaribo zwijgt nog als het graf over de legitimiteit van de acties.