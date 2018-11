Directrice die wenkbrauwen leerlinge afschoor ontheven uit functie

PARAMARIBO, 3 nov – De vrouw die afgelopen dinsdag de wenkbrauwen van een twaalfjarige leerlinge afschoor, is door het ministerie van Onderwijs in Suriname in gebreke gesteld en ontheven uit haar functie in afwachting van tuchtmaatregelen. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT). Volgens de krant is tegen het 52-jarige schoolhoofd gezegd dat ze op dit moment geen functie heeft en het schoolterrein niet mag betreden.

In een brief die ze vrijdag op het ministerie heeft opgehaald, wordt haar verweten een leerlinge zwaar te hebben mishandeld. De vrouw zegt zelf dat men de zaak heeft opgeblazen en dat het ministerie haar in de steek heeft gelaten.

De vrouw geeft toe dat zij in de fout is gegaan, omdat zij een scheermes heeft gebruikt. Maar geeft ook aan dat het kind herhaaldelijk was gewaarschuwd omdat zij tegen de schoolregels verticale streepjes in de wenkbrauwen had geschoren. Toen de leerlinge bij een andere leerkracht loog over het feit dat zij met toestemming van het schoolhoofd de streepjes in de wenkbrauwen had aangebracht, werd de directrice boos. Ze zei toen volgens dWT: “je bent koppig. Als je niet luistert zal ik je helpen om het andere deel van de wenkbrauwen eraf te halen.” En zo geschiedde het.