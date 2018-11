Diaspora oorkonde voor Edgar ‘Boegroe’ Burgos van Trafassi

ROTTERDAM, 3 nov – Als waardering voor zijn muziek en diverse publieke optredens, waarbij hij de Surinaamse cultuur in met name Nederland bekend en geliefd heeft gemaakt, heeft Edgar Burgos van Trafassi vorige week de Diaspora oorkonde ontvangen van de stichting Satya Dharma uit Hoogvliet in Rotterdam.

Deze oorkonde is door Edwin Smid, burgervader van Hoogvliet en de heer Arnold van der Heijde, ceremoniƫle voorzitter Satya Dharma, aan de bekende zanger uitgereikt. Het gaat in deze om de bijzondere binding tussen de verschillende bevolkingsgroepen waar Burgos met zijn muziek voor zorg draagt. De in Suriname geboren Boegroe heeft een aantal Hindoestaanse nummers gezongen en veel van zijn liederen zijn eveneens enorm bekend onder blanke Nederlanders.

Burgos voelde zich zeer ontroerd en verrast met de oorkonde, temeer waar deze de diaspora betreft en zijn jarenlange inzet in de muziekindustrie divers is en velen heeft samengebracht. Ram Rambaratsingh, gewezen voorzitter van Satya Dharma, aan dat het een weloverwogen besluit is geweest deze oorkonde toe te reiken aan Burgos.

De oorkonde: