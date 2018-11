Vanavond album releaseparty van Jonna Fraser in Melkweg Amsterdam

AMSTERDAM, 2 nov – Jonna Fraser is een van Nederlands meest veelzijdige artiesten en is sinds zijn deelname aan het hiphopcollectief New Wave in 2015 niet meer weg te denken uit zowel het Nederlandse hiphoplandschap als de hitlijsten. Na ‘Maatje 45’ (2014), ‘Alle Tijd’ (2015), ‘Goed Teken’ (2016), ‘Blessed’ (2016), ‘Jonathan’ (2017) en ‘Blessed II’ (2017) is het tijd voor het zevende studioproject van de inmiddels 25-jarige Zaandammer. Vandaag, vrijdag 2 november, verschijnt het album ‘LION’ en dat wordt gevierd in de Melkweg (OZ) met een releaseparty.

Jonna Fraser, voluit Jonathan Jeffrey Grando (11 december 1992), is een Nederlands rapper van Surinaamse afkomst. Hij heeft een brede nederhopstijl die varieert van ‘gangstarap’ tot zwoele soul. Hij bracht verschillende albums uit, waaronder ‘Goed teken’ dat de elfde positie van de albumtop wist te bereiken. De single ‘Do or die’, die hij opnam met de rapformatie Broederliefde, kwam in 2016 op nummer 10 te staan. Daarnaast maakt hij deel uit van het rapcollectief New Wave dat de Popprijs van 2015 in de wacht sleepte.

Met een unieke Jonna Fraser showcase en support van levensvrienden en stadgenoten belooft dit weer een klassieke releaseparty te worden. In de OZ zullen producties klinken van Nederlandse topproducers, maar ook van opkomende talenten.

Jonna Fraser

Vrijdag 2 november

Melkweg Amsterdam (OZ)

Deur open: 20:00 uur

Tickets & info: www.melkweg.nl/25434