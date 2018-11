Christelijke leiders bezorgd over crisis in Suriname: regering moet werk doen

PARAMARIBO, 2 nov – De regering moet haar werk doen en de crisis in Suriname daadwerkelijk aanpakken. Dit stellen christelijke leiders die een petitie hebben afgegeven aan het parlement. Op vrijwel elk levens- en maatschappelijk gebied wordt gebrek geleden. De samenleving, maar vooral de meest kwetsbare groepen, kunnen het niet meer aan. Het is de hoogste tijd voor pakkende oplossingen. “Wat burgers nu mee maken, mag absoluut niet erger worden.”

Dit zei dominee Michael Stewart bij de aanbieding van de petitie. De leiders hebben een reeks problemen kunnen waarnemen waar burgers mee geplaagd worden. Vanaf onderwijs tot aan gezondheidszorg en criminaliteit, het is een zware sociale last. “Wij constateren al geruime tijd een ongekende en zeer zorgwekkende crisis in ons geliefd land”, zei Stewart. Het is de regering die voor verlichting en oplossingen zal moeten zorgen.

De politiek zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen. “Als er niet kordaat wordt opgetreden, zullen verpaupering en verloedering nog meer schrikbare vormen aannemen”, aldus dominee Stewart. Behalve een directe aanpak van problemen, is er nog meer te doen voor de politici. De ‘politieke cultuur’ zal moeten veranderen en drastisch ook.