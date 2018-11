Boek ‘Verzwegen werkelijkheid. De rechtsorde onder Bouterse’ online beschikbaar

PARAMARIBO, 2 nov – Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Straffeloosheid van Misdrijven tegen Journalisten, vandaag 2 november, heeft essayist Theo Para de volledige tekst van zijn nieuwe boek ‘Verzwegen werkelijkheid. De rechtsorde onder Bouterse‘, online ter beschikking gesteld aan de Surinaamse lezer. Met de Saoedische staatsmoord op Jamal Kashoggi, de Saoedische Washington Post columnist, is dit jaar wereldwijd extra aandacht voor het thema van straffeloosheid voor misdrijven tegen journalisten.

In ‘Verzwegen werkelijkheid’ staat ook een essay over de betekenis van 2 november, waarin ook de journalisten die op 8 december 1982 slachtoffer werden van de militaire dictatuur, worden herdacht. Op 2 november zullen bij het Nationaal Monument Bastion Veere – 8 december 1982 in het Fort Zeelandia en bij het 8 December Gedenkteken in Amsterdam, bloemen worden gelegd voor de vijf gemartelde en vermoorde journalisten Bram Behr, André Kamperveen (mediaman), Leslie Rahman, Jozef Slagveer en Frank Wijngaarde.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft naar aanleiding van de moord op twee Franse journalisten in Mali, in 2013 besloten dat elk jaar wereldwijd op 2 november de Internationale Dag tegen Straffeloosheid van Misdrijven tegen Journalisten, wordt gememoreerd met uiteenlopende activiteiten. De Verenigde Naties heeft de lidstaten opgeroepen niet alleen de straffeloosheid tegen misdrijven tegen journalisten op te heffen, maar ook actief de daders te vervolgen en te berechten.

Het boek van Theo Para (pseudoniem van Henry Does) is te downloaden hier via de site van Starnieuws.