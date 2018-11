Arrestaties in Jamaica: belangrijke drugsaanvoerlijn voor Suriname en Guyana opgerold

PARAMARIBO/KINGSTON, 2 nov – De Surinamer Steven Antonius, de Guyanees Shervington Lovell en de Colombiaan Ricardo Ramirez zijn vorig week donderdag op de luchthaven van Kingston (Jamaica) aangehouden toen zij uit het vliegtuig stapten. De mannen worden ervan verdacht belangrijke pionnen te zijn van een drugslijn die zowel Suriname als Guyana van grote partijen drugs voorzag. De VS heeft om uitlevering van het trio gevraagd. Volgens dagblad De Ware Tijd zouden de landen nauw hebben samengewerkt om het drietal in de val te doen lopen. Aan de actie zouden ook maanden van voorbereiding vooraf zijn gegaan.

Zowel de Guyanees Lovell als de in Guyana woonachtige Ramirez zouden geen onbekenden van de politie zijn. Lovell, bekend als ‘Big Head’, is eigenaar van grote hotels in Guyana, waaronder Tower Suites. Hij was al lang op de radar van de autoriteiten vanwege zijn miljoenen dollars aan investeringen waarvan de herkomst niet duidelijk was. Hij is ook eerder in verband gebracht met een reeks moorden, maar hij is nooit in staat van beschuldiging gesteld. Over Ramirez is bekend dat in februari 2017 een boot gelinkt aan hem voor de kust van Suriname onderschept werd, met daarin verborgen ongeveer vier ton cocaïne met een straatwaarde van ongeveer 125 miljoen US dollar. Ook wordt hij in verband gebracht met het gebruik van semi-onderzeeërs voor de kust.

De Surinamer Antonius wordt niet gezien als een grote jongen en ervan verdacht de vertrouwensman van Ramirez te zijn geweest die in Suriname de ‘logistieke zaken’ in orde maakte en onder andere geld incasseerde voor en of na levering van de drugs. Bekend is dat hij en Ramirez samen uit Suriname vertrokken om Lovell in Guyana op te pikken en verder te reizen naar Jamaica. Volgens Starnieuws wordt Antonius in de wetshandhavingskringen aangemerkt als uitvoerder.

Antonius en Lovell zullen hun uitlevering aan de Verenigde Staten (VS) niet aanvechten. Ramirez daarentegen wel.