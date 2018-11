Weer rookoverlast door hardnekkige brand in Suriname

PARAMARIBO, 1 nov – Opnieuw hebben burgers in Suriname last van de rookontwikkeling veroorzaakt door een langdurige brand. Dit keer gaat het om een zeer hardnekkige brand in Paramaribo-Noord. Brandweerlieden zijn met man en macht bezig de enorme rookontwikkeling die te Greenview Lake is ontstaan aan te pakken, meldt Bic Paramaribo Noordoost.

Volgens de Surinaamse brandweer gaat het om een behoorlijke operatie en wel om ongeveer 50 hectare grond waar de rookconcentratie zich bevindt. De brandhaard is in kavels verdeeld en de brandweer is met een dompelpomp, waterkannonnen bezig de situatie onder controle te krijgen.

Volgens De Ware Tijd kan de brandweer weinig weerstand bieden aan de brand die ongeveer een maand geleden begon. De oorzaak is onbekend, maar mensen wijzen met de beschuldigende vinger naar de eigenaar van het perceel. Omwonenden in de verre omtrek hebben last van de rook. De brandweer blijft ter plekke totdat de situatie helemaal onder controle is.

Bekijk meer foto’s van Bic Paramaribo Noordoost: