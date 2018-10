Parlement trekt experts aan voor doorlichten deal Suriname-Alcoa

PARAMARIBO, 1 nov – Het parlement krijgt hulp bij het doorlichten van de principe-overeenkomst tussen Suriname en Alcoa. Dit zegt parlementsvoorzitter Jennifer Simons. Er worden Surinaamse deskundigen uit het buitenland verwacht. Ook wordt naar meer technocraten en andere deskundigen gezocht in Suriname zelf. Zo op het eerste gezicht, zijn er aardig wat haken en ogen aan het document. De indruk bestaat zelfs dat Alcoa haar zin flink doordrukt.

Suriname komt er bekaaid van af, zo te beoordelen. “Deze nieuwe deal zal leiden tot ernstige vragen aan de regering. Er zijn een paar dingen waar we vragen over hebben en met meer deskundigen over willen praten”, zegt Simons tegenover de Ware Tijd. Een wijd open vraag is de keuze van rechtssysteem. In de overeenkomst staat dat het Nederlandse rechtssysteem van toepassing is. Welke Surinaamse onderhandelaar laat dat nou door?

Onduidelijk zijn ook de voorwaarden voor overdracht van de krachtcentrale te Afobaka. Tijdens een debat van de universiteit is onder meer aangehaald dat de centrale wordt overgedragen in de staat van het moment. De conclusie is dan dat de overeenkomst nog slechter is dan de vorige. Die was door het parlement afgewezen. In de oude overeenkomst stond dat de centrale in goede staat overgedragen zou worden. De centrale is al ruim vijftig jaar oud.