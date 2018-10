DSB wil SRD 221 miljoen binnenhalen door nieuwe aandelen uit te geven

PARAMARIBO, 1 nov – De Surinaamsche Bank N.V. (DSB) wil een totaalbedrag van SRD 221 miljoen binnenhalen door nieuwe aandelen uit te geven. De uitgifte van deze nieuwe aandelen per 1 november, is een onderdeel van het herstelplan dat DSB vorig jaar heeft uitgezet. Dat zei de DSB-top woensdag tijdens een ontmoeting met de pers.

De reden van een bedrijf voor een aandelenemissie is bijna altijd om extra vermogen aan trekken om zodoende het eigen vermogen toe te laten nemen. Dit vermogen kan gebruikt worden om nieuwe investeringen te doen of in sommige gevallen gebruikt worden om te overleven.

Dat laatste is niet van toepassing bij de DSB zegt directeur Hanna Lieuw-Hie. “Het uitbreiden van het aandelenkapitaal betekent zeker niet dat DSB in de problemen is. Integendeel, DSB is voldoende liquide om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen” aldus Lieuw Hie.

Volgens de DSB heeft de aandelenemissie als doel het versterken van het eigen vermogen en daarmee ook het verbeteren van de kapitaalratio’s van de bank. Belangstellenden kunnen zich registreren voor een informatiesessie welke op zaterdag 3 november 2018 wordt gehouden in de Banquethal van Hotel Torarica.