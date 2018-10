Suriname en Frankrijk overleggen weer over grensgebied

PARAMARIBO, 31 okt – Suriname en Frankrijk hebben weer overleg gevoerd over de perikelen in het grensgebied met Frans Guyana. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII. Het is de tweede keer in enkele dagen tijd. Aanleiding vormt het recente bezoek van een Surinaamse regeringsdelegatie aan het Marowijnegebied. Minister Yldiz Pollack- Beighle van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur van Frankrijk, Antoine Joly, hebben de situatie besproken.

Tijdens dit onderhoud is het belang benadrukt van goed nabuurschap. Ook is aangehaald dat een grensrivier met elkaar wordt gedeeld. Beide functionarissen vinden het van belang om op korte termijn te komen tot uitdrukkelijke afspraken over het beheer van en de samenwerking wat betreft de Marowijne rivier. Het wordt c’ruciaal’ geacht om “langs de weg van dialoog te komen tot duurzame oplossingen”, meldt het NII.

Afgesproken is dat heel binnenkort dlegaties van beide landen bijeen zullen komen. De belangrijkste opdracht is het bespreken van de “ontstane situatie op de Marowijnerivier. De bedoeling is dan eenduidigheid te bereiken over onder andere de loop van de grenslijn.

“De situatie op de Marowijnerivier geniet de hoogste prioriteit van zowel Suriname als Frankrijk”, aldus het NII.