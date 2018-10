Ondernemer in Suriname met de dood bedreigd om ‘gestolen drugs’

PARAMARIBO, 31 okt – Ondernemer Kries Kalipdewsing en zijn familie worden met de dood bedreigd. Het Korps Politie Suriname, KPS, is ingeschakeld. Een man belt de ondernemer al ruim twee weken. De beller beschuldigt Kalipdewsing van het verduisteren van vijftig kilogram cocaïne. “Hij blijft mij bedreigen en zeggen dat ik drugs van hem heb”, zegt de ondernemer, die een geldprijs heeft uitgeloofd.

Er is een bedrag van tienduizend Surinaamse dollar (ongeveer duizend euro) ter beschikking voor wie de identiteit van de beller kan doorspelen. “Ik heb die man zelf gevraagd om hem persoonlijk te spreken, omdat het mij stoort. Ik heb hem gevraagd of ik niet naar hem toe kan gaan zodat ik weet wat hij precies van me wil hebben. Als het iemand is die ik moet betalen moet hij bij mij komen”, zegt Kalipdewsing tegenover de Ware Tijd.

Waarom precies drugs erbij worden gehaald, is niet duidelijk. “Ik bemoei me niet met die branche. Ik doe geen drugszaken. Ik weet uiteindelijk niet waarom iemand zoiets doet en zulke zware beschuldigingen uit”, aldus Kalipdewsing. Hij heeft besloten groot alarm te slaan. Behalve dat de politie is ingeschakeld, is het verhaal ook op Facebook te lezen. Kries Kalipdewsing is eigenaar van Combé Markt in Paramaribo.