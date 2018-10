Diefstal geld Kinderbijslag in Suriname geen smoes om geldgebrek

PARAMARIBO, 31 okt – Het is niet waar dat de regering een scenario in elkaar heeft gedraaid wat betreft de Algemene Kinderbijslag, AKB. Dit zegt minister Cristien Polak van Sociale Zaken & Volkshuisvesting, Sozavo. Er is inderdaad ingebroken op het kantoor waar het geld wordt bewaard. De politie stelt een onderzoek in. Polak wil niet zeggen hoeveel geld gestolen. Maar gestolen is er dus wel. Er zijn ambtenaren aangehouden door de politie.

De verdachten zijn zelfs al in verzekering gesteld. “Dit is niet prettig. Elke keer is er één teveel”, zegt Polak tegenover het Nationaal Informatie Instituut, NII. ‘In het belang van het onderzoek’ worden geen details prijs gegeven. De hoogte van het weg gemaakte bedrag is ook bekend, maar wordt voorlopig niet bekend gemaakt. Wat wel staat te gebeuren, is de introductie van veiliger betaalmethoden.

Er zal gebruik worden gemaakt van moderne voorzieningen. Het contant betalen zal mettertijd verdwijnen. Volgend jaar al wordt het gebruik van de ‘moni karta’ uitgebreid. Deze betaalkaart wordt nu alleen gebruikt voor het betalen van de Algemene Oudedagsvoorziening. Voor de verre gebieden zal het mobiele Union Pay betaalsysteem worden ingevierd. Intussen wordt al op meerdere plaatsen de kinderbijslag uitgekeerd.