Winnaar Brasa Award genomineerd voor Amsterdamse Nieuwbouwprijs

AMSTERDAM, 30 okt – Het Amsterdamse project Change=, opgericht door de in Suriname geboren ondernemer Ralph Mamadeus (Brasa Award winner 2017), is genomineerd voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs. Het project moet jongvolwassenen die aan het begin staan van hun wooncarrière, gaan bedienen. Een groep die zelfstandige woonruimte die aan redelijke eisen voldoet ontbeert. Ook al hebben ze werk, duurt het verkrijgen van veel te lang. Met de realisatie van het project CHANGE= heeft Mamadeus fysieke invulling gegeven aan de ambitie om voor jongeren door middel van huisvesting een fundament te leveren voor een succesvolle start en een welvarende toekomst.

De algemene uitstraling van het blok is die van een krachtige eenheid met een helder silhouet, die aansluit bij de architectuurstijl van de achterliggende wijk, namelijk de nieuwe zakelijkheid. Die zakelijkheid wordt op het voetgangersniveau verzacht door het toepassen van veel glas, kleur en hoogwaardige materialen. Op de begane grond zijn naast de hoofdtoegang en ingangen voor stalling van auto’s, scooters en fietsen, gebouw gerelateerde commerciële voorzieningen geplaatst, zoals horeca, een uitzendbureau, een fietsenwinkel, en schoonheidssalon.

Op de eerste verdieping bevindt zich de open buitenruimte met daarachter een dubbelhoge lobby, een zogenaamde ‘wasbar’ en lounge gelegenheid. Daarboven bevinden zich de zelfstandige woningen, die allen ca. 30 m2 groot zijn, gegroepeerd in clusters van 14 tot 28 eenheden. Intussen wordt ook het 2e gebouw van CHANGE= in Amsterdam Zuidoost binnenkort opgeleverd. De inschrijving daarvoor is geopend via www.change-is.com.