Sportdag Ilonka Elmont Foundation in Suriname

PARAMARIBO, 30 okt – Ilonka ‘Killer Queen’ Elmont, de befaamde voormalig Muay Thai-kickbokser en zevenvoudig wereldkampioen, weet van geen ophouden met haar sportieve en educatieve projecten voor kinderen. Maandag had de Ilonka Elmont Foundation een sportdag speciaal voor kinderen met een beperking op het Owru Cul sportcomplex aan de Letitia Vriesdelaan in Suriname.

Sinds de start van dit project in 2009 is deze sportdag de 39e editie en voor het jaar 2018 de derde. Deze activiteit werd in samenwerking met het Bureau voor Speciaal Onderwijs gehouden en was bedoeld om de kinderen flink te laten bewegen en genieten van sport en spel.

Ruim 170 kinderen met een beperking van Ilse Labadie school, de Kennedyschool en de Stizona, alles aangesloten bij het Voortgezet Speciaal van Onderwijs (VSO), hebben meegedaan aan de verschillende takken van sport.