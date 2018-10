PRO opent kantoor in Coronie en installeert onderafdeling Totness

TOTNESS, 30 okt – De Partij voor Recht en Ontwikkeling in Suriname, afgekort PRO, heeft afgelopen weekend haar afdelingskantoor geopend aan de Voorstraat 80 te Totness-Coronie. De openingsceremonie werd namens het hoofdbestuur van de PRO verricht door voorzitter Gerold Sewcharan, politiek leider Curtis Hofwijks en de 4 jarige Ian, als vertegenwoordiging van de volgende generatie.

Naast het administreren van de leden en het voeren van campagne heeft het PRO gebouw een sociaal maatschappelijke functie. Van hieruit zal de PRO juridische adviezen en allerhande begeleiding bieden aan de bewoners van het district. Daarnaast zullen er ook activiteiten worden ontplooid die bijdragen aan het welzijn en de (educatieve) ontwikkeling van de leefgemeenschap aldaar.

In de vooravond was een bijeenkomst georganiseerd waarbij de genodigden werden toegesproken door de hoofdbestuursleden. Coronie wil ontwikkeling, met name voor wat betreft de economie. Hieraan zal de PRO zich committeren. Bewoners van Coronie werden aangemoedigd massaal lid te worden van de partij, want samen met de leden zal de PRO de nodige politieke verandering en ontwikkeling kunnen realiseren. Als reactie hierop is dit weekend onderafdeling Totness geïnstalleerd, onder voorzitterschap van Dennis Wielzen, Pricilla Hoogdorp als secretaris en Arnold Wielzen als penningmeester.

De PRO heeft decentralisatie van beleid als strategisch uitgangspunt. De afdelingen zullen in beginsel naar district worden gevormd op basis van de lokale behoefte. PRO kiest niet enkel voor bestuur op basis van geografische indeling. Dit is wel gebruikelijk bij andere politieke partijen, met als nadeel dat beleid en besluitvorming veelal geografisch geconcentreerd zijn. PRO anticipeert op de vraag van de lokale bevolking. Daarom werkt de PRO eerst aan de operationele lagen van haar bestuur. Afdelingen zijn een voortvloeisel van de onderafdelingen en worden als laatste geïnstalleerd. De PRO heeft een onderafdeling in Albina en nu ook in Coronie. De onderafdelingen van de overige ressorten in het district Coronie, worden binnenkort geïnstalleerd.

Tot in de late uurtjes hadden tientallen Coronianen zich verzameld bij het gebouw op het voorerf van de PRO. Er werd druk gediscussieerd en geëvalueerd over de huidige situatie in Coronie en de vervolgstappen en vereisten om samen met de PRO de juiste weg naar echte ontwikkeling te kunnen vinden.