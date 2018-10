Korps Politie Suriname pakt vijf vuurwapens bij vier vrienden

PARAMARIBO, 30 okt – Eenheden van het Korps Politie Suriname, KPS, hebben bij vier vrienden maar liefst vijf vuurwapens in beslag genomen. Het betreft illegaal bezit. De vangst begon met de aanhouding van Iwan T. Als chauffeur van een auto zonder kentekenplaat negeerde hij een stopteken van de politie. Dat was in de wijk Uitvlugt, in Paramaribo. De politie zette vervolgens de achtervolging in en wist de bestuurder aan te houden, nadat diens auto een klapband kreeg.

Vanwege het verdacht gedrag van Iwan,T. werd de auto doorzocht. Er werd een vuistvuurwapen met scherpe patronen aangetroffen en in beslag genomen. Iwan T. is toen aangehouden voor overtreding van de Vuurwapenwet. Nader onderzoek wees uit dat vrienden van Iwan ook illegale vuistvuurwapens in hun bezit hadden. Het betreft Fernancio, M. (22), Clinton, S. (23) en Anio, S (23). In een ander geval is de zeven en veertig jarige Dewdath H. in zijn woning in Wanica aangehouden.

In zijn huis zijn onder andere verschillende soorten vuurwapens en munitie aangetroffen. De wapens, munitie en andere spullen die vallen onder de Vuurwapenwet, zijn in beslag genomen. Dewdath H. had er geen vergunning voor. Volgens het KPS is de aanhouding het resultaat van nauwe samenwerking tussen het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en één der informatiediensten van de politie.