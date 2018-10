Wegafsluiting vanwege Krijgsraad zitting in zaak Decembermoorden Suriname

PARAMARIBO, 29 okt – In verband met de Krijgsraad zittingen die vandaag maandag 29 oktober en morgen dinsdag 30 oktober 2018 in verband met de rechtszaak rond de Decembermoorden gehouden zullen worden, zal de Wulfingstraat worden afgesloten. De afsluiting zal vanaf 06.00 uur v.m. plaatsvinden en na de zitting worden opgeheven, aldus de politie in Suriname.

Het strafproces rond de Decembermoorden in Suriname loopt tegen zijn einde aan en werd eerder deze maand niet hervat. De president van de krijgsraad Cynthia Valstein-Montnor had de zitting van 12 oktober in de militaire kamer verschoven naar het eind van de maand oktober. Maandag krijgen verdachten nog de gelegenheid om het laatste woord te voeren en krijgen hun advocaten de gelegenheid hun dupliek te houden. Dan is de openbare rechtzitting formeel afgelopen. De krijgsraad heeft dan nog alleen maar te bepalen op welke datum vonnis zal worden gelezen.

Er zal deze 2 dagen geen verkeer worden toegelaten vanuit de Henk Arronstraat naar de Wulfingstraat. Bestemmingsverkeer vanuit de Rooseveldtkade zal worden toegestaan. Op de verkeersdeelnemers wordt het beroep gedaan de aanwijzingen van de politie of de aanwijzing middels verkeersborden ter plaatse stipt te volgen.