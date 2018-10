Vrouw in Suriname mist steun politie ondanks beschermingsbevel

PARAMARIBO, 29 okt – Jochebed van C. wordt al ruim tien jaar bedriegd door haar ex-levenspartner. Een beschemingsbevel waar ze sinds vorig jaar over beschikt, heeft tot nog toe weinig nut gehad. De politie van Munderbuiten, het gebied waar de vrouw woont, werkt niet mee. De man is een keer aangehouden na lang aandringen. Hij was snel weer op vrije voeten en blijft de vrouw belagen. “Hij heeft vaker gezegd dat hij geen enkele andere vrouw wil hebben dan mij en heeft me zelfs met de dood bedreigd.”

Het heeft een verlammende impact op haar privé leven. “Ik kan niet meer vrij over straat. Zó bang ben ik geworden”, zegt Jochebed van C. tegenover de Ware Tijd. De politie vindt dat de man zich op de openbare weg begeeft en dus niet verkeerd bezig is. Intussen gaat het bedreigen door, zowel op straat als telefonisch. Bij de politie blijkt geen eenduidigheid te bestaan over de werking van een beschermingsbevel.

Een politie-officier van dezelfde politiepost zegt dat de manier waarop de vrouw wordt bejegend ‘niet de werkwijze’ is. “Wij gaan heel concreet om met bevelen. Als het van de rechter komt, moet het nageleefd te worden. Dat is de policy.” De wet op het beschermingsbevel is juist ingevoerd om het politiewerk effectiever te krijgen bij bedreigingen tegen vooral vrouwen. Recente moorden op vrouwen hebben de noodzaak alleen maar onderstreept.