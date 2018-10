Minister van Financiën: regering van Suriname leent niet zomaar

PARAMARIBO, 29 okt – “Deze regering leent niet zomaar. Wat wij lenen is voor het verbeteren van het sociaal beleid, onderwijs, volksgezondheid, productie, infrastructuur. Want dat zijn de poten waarop de ontwikkeling van de natie verder zal moeten gaan. Dat doen we goed gepland en goed doordacht. We gooien onze rekenmachine er tegen aan om na te gaan of wij dat aankunnen.” Dit zegt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Ook het lenen bij China gaat verantwoord. Van het verpanden van publiek bezit is geen sprake.

Daar wordt de laatste tijd wel druk over gespeculeerd. “De meest recente leningen vanuit China hebben aflossingsvrije termijnen van vier tot negen jaar. Bij een leningsovereenkomst van 2008 is een rentevoet van vijf en een half procent gehanteerd. Bij de overige recente leningen varieert die tussen nul en twee procent“, zegt Hoefdraad tegenover het Nationaal Informatie Instituut. Hij spreekt van ‘gunstige voorwaarden’.

Het lenen bij Chinan is niet van vandaag. Dat er nu zoveel trammelant wordt gemaakt, is dan ook onbegrijpelijk. ”Dankzij China heeft Suriname sinds 2004 heel veel kunnen doen via goedkope leningen en schenkingen in de vorm van geld en technische bijstand. Velen die nu in de oppositie zitten en toen in de regering waren, degenen die schreeuwen ‘China neemt over’, hebben geprofiteerd van deze gunstige leningsvoorwaarden”, aldus Hoefdraad.