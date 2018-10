Tijdverschil Suriname met Nederland is vier uur na einde Zomertijd

AMSTERDAM, 28 okt – Vannacht om 03.00 uur Nederlandse tijd en dus 22.00u Surinaamse tijd, komt er een einde aan de Zomertijd in Nederland. De klok in Nederland gaat dan een uur terug waardoor het tijdsverschil tussen Suriname en Nederland geen vijf meer, maar vier uur zal bedragen. Deze zogenoemde ‘wintertijd’ is eigenlijk de gewone tijd.

De zomertijd werd officieel ingevoerd in 1977, tijdens de oliecrisis. Het idee was dat men op die manier meer energie kan besparen, omdat het langer licht blijft. Daarnaast werd het besluit ook genomen met het oog op recreatie. ’s Avonds kunnen mensen dat uurtje langer licht goed gebruiken, bijvoorbeeld om leuke dingen te doen op een zwoele zomeravond.

In Nederland wordt momenteel gediscussieerd over de vraag of een permanente zomertijd óf het aanhouden van de wintertijd de voorkeur heeft. De Europese Commissie heeft onlangs voorgesteld om lidstaten van de Europese Unie zelf te laten bepalen of ze de zomertijd of de oorspronkelijke tijd invoeren. Het kabinet moet uiterlijk in maart aan Brussel laten weten wat het wordt. Lees hier alles over het verzetten van de klok.