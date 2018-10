Door Suriname gezochte ondernemer Oedit aangehouden in Nederland

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 28 okt – De door Suriname gezochte ondernemer Radj Oedit is aangehouden in Nederland. Dat heeft de Surinaamse Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday bevestigt tegenover de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. Oedit werd gezocht in verband met 488 kilogram cocaïne die onderschept werd in een vliegtuig te Saramacca en de duikboot die werd aangetroffen.

De pg zegt tegen Starnieuws dat tijdig om uitlevering van Oedit is gevraagd op basis van een rechtshulpverzoek. Er was in maart ook een opsporing van Oedit gelast door de pg. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming criminele organisatie en overtreding van de Wet Verdovende Middelen.

De 55-jarige Oedit kwam in het nieuws toen een vliegtuig met drugs op op een airstrip van zijn padieveld in Saramacca landde. Het onderschepte vliegtuig vervoerde bijna 500 kilo cocapasta. Oedit, die al eerder in verband met drugs was gebracht, zei dat hij hier absoluut niets mee te maken had. Kort daarna verdween hij waarna de politie een zoektocht begon en dit opsporingsbericht verspreidde.

Uiteindelijk bleek hij in Nederland te zitten. Volgens Oedit was hij niet gevlucht maar zat hij daar om gezondheidsreden. Hij dreigde met een schadeclaim tegen de Surinaamse overheid omdat hij ten onrechte zou worden gelinkt aan deze grote drugszaak. Suriname vroeg daarna om de hulp van Nederland en de uitlevering van Oedit, wat nu dus is gebeurt.