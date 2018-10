Beroep op Bouterse om bewoners grensgebied Suriname en Frans Guyana niet in de steek te laten

PARAMARIBO, 28 okt – Drie ministers hebben zich georienteerd in het grensgebied tussen Suriname en Frans Guyana. Het betreft de ministers Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken en Stuart Getrouw van Justitie & Politie. In de delegatie van de ministers nam ook een afvaardiging deel van de Nationale Grenscommissie. Locaties zijn bezocht waar installaties van goudzoekers in de omgeving van de stroomverstelling Singatetei zijn vernield door Franse troepen.

Tot de plaatsen die werden bezocht, behoorde ook Kapasi Tabiki. Daar zijn in september ook vernielingen aangericht. “Zowel de goudzoekers, de overige dorpelingen als het traditioneel gezag dringen er bij de regering op aan om duidelijkheid te verschaffen over de precieze ligging van de grenslijn. Ze hebben via de ministers een dringend beroep gedaan op president Desiré Bouterse om de Surinamers die langs de grens wonen niet in de steek te laten”, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Pollack-Beighle heeft de goudzoekers opgeroepen om zo ver mogelijk weg te blijven van Frans territoir. Ook in twijfelgevallen is het ze aangeraden het zekere voor het onzekere te nemen en zich westwaarts te begeven, totdat er duidelijkheid is over de grens. Gegarandeerd werd ook dat “de regering wel degelijk aandacht heeft voor het Surinaamse belang.” Op de mensen is ook een beroep gedaan om steeds in communicatie te blijven met Paramaribo.