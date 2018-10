‘Suriname moet meer gebruik maken van mogelijkheden die India biedt’

PARAMARIBO, 27 okt – De Republiek India is vast van plan om groots uit te pakken wanneer de 15de Diaspora Dag in januari 2019 wordt gevierd in Varanassi Uttar Pradesh (India). Dat heeft de Indiase ambassadeur voor Suriname, Mahender Kanyal, donderdag medegedeeld tijdens een bijeenkomst van de KennisKring.

Kanyal was door de KennisKring Suriname uitgenodigd om een lezing over zakendoen met India te verzorgen. Volgens de ambassadeur moet Suriname maar vooral Surinamers meer gebruik maken van de mogelijkheden die India op diverse gebieden biedt. Naast studiebeurzen en cursussen, is er ook financiering beschikbaar voor projecten die individuen, bedrijven of organisaties kunnen indienen bij overheidsinstanties van dat land.

De samenkomst was ook in het teken van Divali, dat op 7 november wordt gevierd. Kanyal heeft iedereen, maar vooral de Indiase diaspora in Suriname, aangemoedigd om januari volgend jaar van de partij te zijn. De ambassadeur liet beelden zien om aanwezigen een indruk te geven van de voorbereidingen.