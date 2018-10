Rechter in Suriname beslist: aangehouden ex-militair vrijlaten

PARAMARIBO, 27 okt – De rechtbank in Suriname heeft bepaald dat de door de militaire politie aangehouden Jermain Day moet worden vrijgelaten. De voormalige legerofficier was aangehouden in opdracht van minister Ronni Benschop van Defensie. Hij zou informatie over het leger naar buiten hebben gebracht. Benschop had in het parlement gezegd dat Day nog niet formeel ontslagen was. Daar om werd hij volgens de krijgstucht aangepakt. De rechter vindt dat Day geen militair meer is.

Hij moest onmiddellijk worden vrijgelaten. Het besluit viel na een onderzoek van de documentatie aangeboden door het leger. De legerofficier die de directe meerdere van Day was in het leger, kon de rechter niet overtuigen. Benschop zei in het parlement dat Day een ontslagaanvraag had ingediend. Hij wilde per september uit dienst. Maar de resolutie die zijn ontslag moest bevestigen, was nog niet uitgevaardigd.

“Omdat hij een aanvraag tot ontslag had ingediend, dacht hij nu ongestoord alles te kunnen doen en laten wat hij wil. Maar aangezien hij zijn resolutie nog niet in handen heeft, is hij nog militair”, aldus Benschop. Day zei tegenover de rechter dat het uitblijven van de resolutie de chaos binnen het leger bevestigd. Hij er via sociale media over gerept. Volgens de ex-kapitein loopt vrijwel alles fout in het leger.