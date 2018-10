Overbevolkte school in Zuid Suriname krijgt ‘met spoed’ meer leslokalen

PARAMARIBO, 27 okt – De basisschool van het dorp Brownsweg, Brokopondo, in het zuiden van Suriname, krijgt met spoed nieuwe leslokalen. President Desiré Bouterse heeft dit beslist in overleg met een deel van de regering. Er zullen nog dit jaar acht leslokalen worden bijgebouwd. De nood is hoog. In elk klaslokaal zitten nu ongeveer vijftig kinderen.

Ook zullen vier woningen voor onderwijzers worden gebouwd. “Tijdens zijn recent werkbezoek aan dit gebied heeft het staatshoofd notie genomen van de behoefte aan meer lokalen, onderwijswoningen en een mediatheek. Ouders en bewoners hebben onder meer de noden bij de regeringsleider gelegd”, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Bouterse wil zo spoedig mogelijk verandering.

Hij heeft overleg gevoerd met de ministers Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur en Gillmore Hoefdraad van Financiën. De bouwwerkzaamheden vangen binnenkort aan. “De regering vindt het noodzakelijk dat kinderen goed onderwijs genieten en zal er dus alles aan doen dat de situatie begin volgend jaar beter zal zijn voor leerlingen en leerkrachten van deze school.”