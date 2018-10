Man die 2 miljoen euro in ambulance naar Suriname wilde sturen krijgt celstraf

AMSTERDAM, 27 okt – De 46-jarige garagehouder Marlon B. uit Almere moet 2,5 jaar de gevangenis in omdat hij 4.000 briefjes van 500 euro, in totaal 2 miljoen, had verstopt in het dak van een ambulance die naar Suriname werd verscheept. De ambulance werd in oktober 2016 onderschept toen deze samen met een nieuwe Jaguar op de kade in Vlissingen stond om verscheept te worden (FOTO).

Het gaat volgens de rechtbank om crimineel geld dat B. heeft witgewassen en in doorzichtige plastic zakken, waarin ook gemalen koffie zat, verpakt was. Het geld werd door de douane in de zijwanden van het dak van de ziekenwagen gevonden. Volgens Het Parool ontkende B. in de rechtbank dat hij had geweten dat er geld in zijn ambulance zat verstopt.

De stichting Suridocs, Suriname Ambulance & Emergency Medical Services (Suraems) en overige stichtingen die participeren in opzetten van een ambulancedienst in Suriname, lieten na de vondst direct weten weten dat zij niets te maken hebben met de ambulance en het bedrag dat in Vlissingen werd gevonden.

Het in beslag genomen geld: