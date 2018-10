Jonge vrouw beschuldigt Ben Olivieira (71) van misbruik

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 27 okt – Een 27-jarige in Nederland woonachtige vrouw komt binnenkort naar Suriname om bij de politie aangifte te doen tegen ondernemer en sociaalduizendpoot Ruben ‘Ben’ Olivieira (71). De vrouw beschuldigt hem van seksueel misbruik toen ze 13 jaar was. Dat schrijft de Surinaams krant De Ware Tijd (dWT) vandaag.

Olivieira die oprichter en voorzitter is van de weldadigheidstichting 12-12-12, heeft tegenover dWT geschokt gereageerd en ontkent met klem zich schuldig te hebben gemaakt aan het vermeende vergrijp. Hij zegt het meisje wel te kennen omdat hij haar ‘Sugar Daddy; was toen ze 17 of 18 jaar oud was.

De vrouw weerspreekt dat laatste en zegt tegen de krant: “Wat een onzin allemaal. Ten eerste had ik toen ik achttien jaar was een vriend, dus dat wat hij zegt slaat op niets. Ten tweede weet hij dondersgoed wat hij heeft gedaan en hoe dat allemaal is gegaan. Wat een laffe, vieze man zeg. En rancune? Tuurlijk ben ik boos, hij heeft me verkracht toen ik dertien was en nog maagd”

Weldoener Ben Olivieira werd in 2013 nog door president Desire Bouterse geslagen tot ridder in de ere Orde van de Palm. De president roemde zijn onbaatzuchtige werklust als een om “u” tegen te zeggen. Olivieira is onder meer bekend om zijn jarenlange zorg voor ouderen en minderbedeelde gezinnen, maar heeft in 2012 zelf ook een heldenfonds opgezet om anderen in de bloemetjes te zetten die met gevaar voor eigen veiligheid en leven medeburgers uit nood helpen.