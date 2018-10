‘Regering moet ingrijpen bij SLM om isolatie Suriname te voorkomen’

PARAMARIBO, 26 okt – De regering zal moeten ingrijpen bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM. Dit stelt Gregory Rusland, parlementariër en voorzitter van de Nationale Partij Suriname. Voorkomen moet worden dat Suriname op gegeven moment geïsoleerd raakt. Zoals het er aan toe gaat bij het luchtvaartbedrijf is het risico levensgroot. Recente ontwikkelingen binnen het bedrijf geven reden tot bezorgdheid. Er zijn plannen voor grote investeringen.

Het betreft dan investeringen in de Johan Adolf Pengel Luchthaven. Het geld moet de SLM waarschijnlijk ophoesten. De vraag is dan wel waar het geld vandaan moet komen. “Laten we leren uit gevallen die nu internationaal gaande zijn, waarbij bedrijven niet kunnen betalen en het gevolg daarvan is, dat het wordt overgenomen door de investeerder. Laat ons dat niet overkomen”, zei Rusland in het parlement.

Hij hoopt niet dat er plannen zijn om de SLM geheel of gedeeltelijk als onderpand aan te bieden voor een lening. Onlangs waarschuwde de econoom Steven Debipersad voor het gevaar van te veel lenen. Suriname dreigt zo afhankelijk te worden van grote financiers als China. Enkele landen hebben al onder meer luchthavens moeten afstaan. Rusland vindt dat het onder geen beding niet die richting op mag gaan met Suriname.