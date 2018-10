Bedrijvengroep in Suriname wil niet aangemerkt worden als ‘drugsbaronnen’

PARAMARIBO, 26 okt – Yokohama NV begint een rechtszaak tegen Maisha Neus. De politicus en activiste wordt verantwoordelijk gehouden voor het verspreiden van een cartoon op sociale media. ‘Drugsbaronnen’ staat erbij. Neus vindt niets fout aan haar handelen. Het delen van een spotprent moet gewoon gezien worden als onderdeel van de vrijheid van meningsuiting.

Van ‘smaad en laster’ kan dus geen sprake zijn. Yokohama stapt juist wel om smaad en laster naar de rechter. “Wat we nog niet goed beseffen in Suriname, is dat Surinaamse bedrijven geld verdienen in het buitenland en daar worden dit soort zaken niet met een korreltje zout genomen”, zegt Jules Ramlakhan, directeur van Yokohama, tegenover Dagblad Suriname. Het is van belang dat Neus haar excuses aanbiedt.

In het buitenland wordt gemakkelijk gevallen over een negatief imago. “Je loopt zelfs het risico om buitenspel te staan. Onze mind set is verouderd, ondernemerschap wordt hier anders gezien. We hopen dat de rechter de zaken ook vanuit een andere bril zal bekijken. We moeten rekening houden met internationale imago’s. Die mevrouw is een publieke figuur aan het worden, wees dan voorzichtig met wat je zegt”, aldus Ramlakhan.