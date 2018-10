Handgranaat gevonden nabij Surinaams restaurant Bijlmerplein

AMSTERDAM, 25 okt – Op het Bijlmerplein in Amsterdam Zuidoost is vanmorgen een handgranaat gevonden in de nabijheid van een Surinaams restaurant. Het is het derde incident met een explosief in twee dagen tijd in de stad. Gisteren werd er al een explosief gevonden bij een bedrijfspand in Zuidoost en lag er een handgranaat voor de deur van een hotel in Oud-Zuid meldt AT5.

Politiemensen troffen rond vier uur, na een melding van knallen, een handgranaat aan in het voetgangersgebied van het Bijlmerplein. Ondanks een onderzoek naar kogelgaten of hulzen werden die niet aangetroffen. In verband met de veiligheid werd de omgeving ruim afgezet.

Rechercheurs van District Oost doen onderzoek en zullen ook camerabeelden van het gebied nader bestuderen. Voor zover de politie nu weet, zat de handgranaat niet aan een pand vast. Een fotograaf ter plekke zegt dat hij zo’n twee meter van een Surinaams restaurant lag.