Zesde editie Suriname Fashion Week morgen van start

PARAMARIBO, 24 okt – De Suriname Fashion Week, het grootste mode-evenement in Suriname wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd. Op de catwalk tonen ontwerpers uit China, Trinidad & Tobago, Nederland, Guyana, Frans Guyana en Suriname hun creaties.

In 2013 is een fusie gemaakt tussen de Fashion Week van Suriname en de France Guyana Fashion Week, waardoor deze twee zijn samengevoegd met het doel om de mode-industrie in Suriname en Frans Guyana naar een hoger niveau te tillen. De Suriname Fashion Week 2018 wordt in stijl met een afterparty afgesloten.

Het grootste mode-evenement in Suriname wordt van 25 tot en met 27 oktober gehouden.