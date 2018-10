Schenking Japan aan Suriname opmerkelijk kort na ja-stem walvisvangst

PARAMARIBO, 24 okt – Suriname heeft een schenking gekregen van Japan. Maar liefst drie en een half miljoen dollar gaat naar voorzieningen voor de kleinschalige visvangst. De gulle geste komt opmerkelijk kort nadat Suriname stemde voor de jacht op walvissen. Noch Buitenlandse Zaken, noch de Japanse ambassadeur Mitsuhiko Okada wil de twee met elkaar verbinden. Suriname heeft zich beslist niet laten omkopen.

Het Surinaamse standpunt binnen de Internationale Walviscommissie is niet van vandaag. “Suriname loopt niet blindelings achter de internationale populariteit. We kijken altijd eerst naar ons eigen concept van duurzaamheid”, zegt minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken tegenover de Ware Tijd. Al jaren wordt consequent gestemd tegen een internationaal verbod op het vangen van walvissen.

Haast net zo lang geeft Japan geld. Volgens Okada is Japan voor behoud van walvisvoorkomens. Het slachten van walvissen in Japan is zuiver bedoeld als wetenschappelijke ondersteuning. Het standpunt van Suriname ligt daar verdacht dicht bij. “We zullen nooit wild-west walvisvangst toestaan. We moeten wel naar duurzaam gebruik. Er moet daarom meer research en development worden gedaan”, zegt Pollack Beighle.