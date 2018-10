Korps Politie Suriname: geen overmatig geweld tegen overleden verdachte

PARAMARIBO, 24 okt – Er is geen overmatig geweld gebruikt tegen de intussen overleden verdachte Franklin Hart. De vier en dertig jarige man werd onder vuur genomen door eenheden van het Korps Politie Suriname, KPS. Dit gebeurde slechts enkele uren na de beschieting van een politieagent. “Ondanks de emoties hebben zij volgens het boekje gehandeld”, zegt politiewoordvoerder Humphrey Naarden.

Toch wordt op sociale media flink gespeculeerd. Het toegepaste geweld zou buitensporig zijn. Franklin Hart werd volgens officële berichten in beide benen geraakt. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en overleed er twee dagen later. “Als wij de verdachte wilden doodschieten was het op dezelfde dag gebeurd”, zegt Naarden tegenover de Ware Tijd. Van buitensporig geweld was geen sprake.

“Voordat Hart stierf werd hij geconfronteerd met de gewonde politieagent. De agent herkende Hart als de man die met een vuistvuurwapen op hem geschoten had”, meldt het KPS. Volgens de officiële lezing schoot Hart op de motoragent toen die hem aan wilde houden. De politieman was getipt over Harts betrokkenheid bij een recente roofoverval. De agent werd vier keer geraakt in beide benen.