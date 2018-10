Vandaag uitvaart Monaliza Maynard in Suriname

PARAMARIBO, 23 okt – Vanmiddag vindt in Suriname de uitvaart plaats van de 37-jarige door haar ex-partner vermoorde Monaliza Maynard. De afscheidsdienst start om 14.00u en duurt tot 15.00u. Daarna is er een troostdienst tot 15:30 uur. De begrafenis vindt plaats op de begraafplaats Rene’s Hof, Waakhuyzenlaan, te Paramaribo. De familie heeft iedereen gevraagd om in fleurige kleding te verschijnen.

Monaliza werd op dinsdag 9 oktober als vermiste bij de politie opgegeven door familieleden. Drie dagen later werden haar stoffelijk resten gevonden. Indicatie uit het onderzoek leidde naar haar ex-partner Renold die werd opgespoord en aangehouden. Hij had haar lichaam in brand gestoken.

De moord op Monaliza heeft heel wat los gemaakt in de Surinaamse samenleving. Direct na haar dood werd in Suriname opgeroepen tot een stille tocht waarbij geprotesteerd werd tegen geweld tegen vrouwen. Ook was er een ‘bewustwordingsloop’: