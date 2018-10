Onvrede binnen grootste regeringspartij Suriname over ‘doorstart’ SML

PARAMARIBO, 23 okt – Bij delen van de regerende Nationale Democratische Partij (NDP) heerst onvrede. Parlementariër en hoofdbestuurslid Rachied Doekhie is niet te spreken over een recent gesloten zakelijke overeenkomst. Partijgenoot John Mahespalsingh en diens Westland Sama Group hebben bezittingen van publiek bedrijf SML overgenomen. Het bedrijf krijgt een doorstart. Doekhie ruikt er een luchtje aan: “Het is een complete boevenbende.” Partijvoorzitter Desi Bouterse prijst Mahespalsingh de hemel in.

Het oude bedrijf wordt in ere hesteld, zei Bouterse bij de heropening in Wageningen, in Nickerie. Daar is de regering erg blij mee. Bij de oppositie is er bezorgdheid over de waas van geheimzinnigheid rond de overeenkomst. En ook binnen de NDP blijkt nu. “Dan gaat de man gelijk een miljoenenhypotheek erop (de bedrijfsbezittingen, red.) vestigen en niemand weet waar dit geld naartoe is”, zegt Doekhie tegenover Dagblad Suriname.

Hij is er van overtuigd dat Bouterse om de tuin geleid is. De hele overname lijkt niet meer dan een ordinaire graai uit de pot. “Ik wil morgen ook een paar miljoenen lenen met de toren van Financiën als dekking. Ik ben niet tegen ontwikkeling, maar het land moet niet benadeeld worden”, aldus Doekhie. Hij ziet het bedrijf de komende tien jaar nog geen rijst produceren. Daar is veel meer voor nodig dan het lapwerk dat nu geleverd is.