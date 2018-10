Nisha Madaran uit Suriname op ‘Lights of Divali’ in Den Haag

DEN HAAG, 23 okt – Volgende maand is het weer Divali! En daarom organiseert het Zuiderstrandtheater in Den Haag Lights of Divali op zaterdag 3 november 2018. Met o.a. Nisha Madaran met live orkest Diamonds 2000, Saheed Wagid Hosain en Abid.

Ervaar en beleef de viering van het Divali feest met ons mee en geniet van muziek, dans en zang voor de hele familie. Licht, voorspoed en geluk maar ook saamhorigheid en zuiverheid staan centraal tijdens Divali. Met Divali wordt de overwinning van het goede op het kwade gevierd; we brengen licht in de duisternis.

Ontdek wat Divali betekent door te leren van de ontstaansgeschiedenis en de succesverhalen van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) en de Shri Vishnu school. Beleef het romantische verhaal van een liefde die in schoolbanken opbloeit en dankzij het geloof in Laskhmi mata alle tegenslagen overwint. Dans en toneel door musicalgroup Shiraz Lights of Divali.

Met prachtige muziek van onder andere Nisha Madaran, muzikaal begeleid door Diamonds 2000 o.l.v. Hans Jagbandhan, Saheed Wagid Hosain en Abid. Tevens met Stichting Shiraj Entertainment en Shiraz Lights.

Wees welkom om deel uit te maken van deze dag en ontsteek samen met ons het licht in ons allen. Kijk voor alle informatie ook op www.zuiderstrandtheater.nl/LightsofDivali.