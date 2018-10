Verdachte schietpartij Zaandam vluchtte naar Suriname maar is nu aangehouden

AMSTERDAM, 22 okt – De 32-jarige Surinaams-Nederlandse Giovanni H., die in Nederland gezocht werd in verband met een schietpartij in Zaandam, is na de schietpartij gevlucht naar Suriname. Daar liet hij via zijn advocaat weten zich bij de politie te willen melden. Hij is vanmorgen terug gekomen en direct na aankomst op Schiphol aangehouden.

De 24-jarige broer van deze man, Gilano H., meldde zich al eerder bij de politie. Hij zit nog vast en wordt verdacht van het schieten in een ziekenhuis in Zaandam (FOTO). Ook werd al eerder een 27-jarige man aangehouden.

Bij de schietpartij vorige week in Zaandam werd een 19-jarige man twee keer beschoten. Eerst werd hij neergeschoten tijdens een ruzie, daarna werd er in het ziekenhuis opnieuw op hem geschoten. De politie beschouwt de man die werd neergeschoten ook als verdachte. Hij is aangehouden omdat hij in het centrum van Zaandam zou hebben geschoten.