Brasa Festival in Utrecht van start gegaan

UTRECHT, 21 okt – Vanmiddag is in Utrecht het Brasa Festival van start gegaan. Dit festival is een initiatief van Stichting Brasa Dei dat in samenwerking met muziekcentrum TivoliVredenburg Utrecht wordt georganiseerd. Met optredens van bekende artiesten tot een nieuwe generatie talentvolle jongeren die zich, vanuit hun bi-culturele achtergrond, hebben (door)ontwikkeld.

Aanwezig zijn onder andere Trafassi, Passion Urban Kawina, Denise Jannah’s Soul Train, A Mili, Awaaz, Scotown, The Dubbeez, Sandeep Badloe & SR-Music, Prashant Samlal Quartet, Ronald Snijders, ABINTU, Rohiet Tjon Poen Gie, Dana Fung Loy, DJ Dab. Ook is er kids entertainment voor de allerkleinsten aanwezig. En (Surinaamse) hartige en zoete snacks, eten, (tropische) dranken uit Suriname zijn volop verkrijgbaar.

Houd je van gezelligheid, swingende muziek en lekker eten? Dan mag je Brasa Festival Utrecht niet missen! Het festival is om 14.00u van start gegaan en duurt tot 22.00u ’s avonds.