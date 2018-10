Brandweer en ambulance in Rotterdam rukken uit voor hete sambal

ROTTERDAM, 20 okt – In Suriname zijn we lekker pittig eten gewend. In Nederland is dat echter anders en kan sambal heel wat ongemak veroorzaken, bleek vanmorgen in Rotterdam. Volgens RTV Rijnmond moesten brandweer en ambulance uitrukken om….. hete sambal!

De sambal was zo heet dat een bewoner in het gebouw ademhalingsproblemen kreeg na ‘een vreemde lucht’. De hulpdiensten werden met spoed ingeschakeld maar het werd maar niet duidelijk om wat voor lucht het precies ging.

Volgens RTV Rijnmond werd uiteindelijk een expert op het gebied van gevaarlijke stoffen ingeschakeld en na uitgebreid onderzoek bleek de lucht afkomstig uit een bovengelegen woning, waar iemand dus die hele hete sambal aan het bereiden was.

Om welke sambal het ging is niet bekend gemaakt. Misschien was het wel bij de Rotterdamse Sambalman thuis 😉 :