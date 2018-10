Balletschool Marlène vertegenwoordigt Suriname op dans festival Brazilië

PARAMARIBO/BELEM, 20 okt – Een 74 man tellende balletdelegatie van Balletschool Marlène uit Suriname, is afgelopen week naar Belém do Pará, Brazilië afgereisd om deel te nemen aan het Internationaal Amazone Dans Festival (FIDA). Op de foto een deel van de delegatie en wel de jonge pupillen van de bekende dansschool.

De 25e editie van het International Amazone Dance Festival is de grootste festival van haar soort in de noordelijke regio en wordt gesponsord door Banco da Amazônia. Het zal worden gehouden van 17 tot 21 oktober in het Theater van de Vrede en elders in de stad.

Meer dan duizend dansers worden dit jaar verwacht, afkomstig van verschillende locaties in het land en buitenland. Naast de presentaties, promoot het festival ook workshops van jazz, klassiek ballet en hedendaagse dans.