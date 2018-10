Rechter in Suriname vonnist douanier tot celstraf voor cocaïne in container

PARAMARIBO, 19 okt – Douaneambtenaar Martin H. heeft een gevangenisstraf van twaalf maanden opgelegd gekregen. De douanier was betrokken bij het verstoppen van een lading cocaïne in een vrachtcontainer. De man hoeft niet meer de gevangenis in. De tijd die hij in voorarrest doorbracht mag afgetrokken worden. Ook zijn drie van de twaalf maanden voorwaardelijk. Inklaarder Raoul N. kreeg een mildere straf opgelegd.

Voor het opmaken van valse documenten kreeg hij acht maanden gevangenisstraf. Volgens de rechter is bewezen dat de douanier voorbereidende handelingen heeft getroffen. Martin H. beweert dat hij benaderd is door een neef van een jeugdvriend. Die vroeg om het laten inklaren van de container. De naam van de jeugdvriend is niet prijs gegeven. De rechter vond het opmerkelijk dat Martin H. niet eens het telefoonnummer had van de vriend.

Volgens de inklaarder heeft hij de valse documenten opgemaakt om het werk te laten vlotten. De container is vorig jaar oktober op een terrein aan de Zwartenhovenbrugstraat in Paramaribo aangetroffen. De container werd naar de Dr. Jules Sedney Haven getransporteerd in opdracht van de justitie. Tijdens het onderzoek werd driehonderd en vijf en negentig kilogram cocaïne aangetroffen.