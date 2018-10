Minister van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname opent expo ministerie

PARAMARIBO, 19 okt – Minister Regillio Dodson van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) in Suriname snijdt een taart aan in verband met het 60-jarig bestaan van zijn ministerie. Hij opende ook een speciale expo in de Congreshal. Daarmee exposeert het ministerie haar rol in de samenleving gedurende de afgelopen decennia en om de bevolking te informeren over de toekomstplannen van het departement, projecten die in uitvoering zijn en nog op stapel liggen.

Tijdens deze tentoonstelling zullen verschillende diensten die vallen onder het ministerie van NH informatie verstrekken, folders overhandigen en videomateriaal laten zien. Deze zijn: de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD), Dienst Water Voorziening (DWV) en de Dienst Elektrificatie Voorziening(DEV).

Ook zullen het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer(RGB), GLIS, het Bauxiet Instituut Suriname, Grassalco, EBS en de SWM aanwezig zijn op de beurs. Op 18,19 en 20 oktober zal de expositie in de Congreshal worden gehouden. De beurs is opengesteld voor eenieder en de toegang is gratis.