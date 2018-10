Viering 100-jarig bestaan Kinderhuis Leliëndaal in Suriname

ZEIST, 18 okt – Kinderhuis Leliëndaal bestaat op zaterdag 27 oktober 100 jaar. Dit kindertehuis is gevestigd in het district Commewijne in Suriname. Zowel in Nederland als in Suriname wordt aandacht besteedt aan het 100-jarig jubileum. Een speciale Werkgroep ‘100 jaar Kinderhuis Leliëndaal’ organiseert in samenwerking met het Zeister Zendingsgenootschap op zaterdag 27 oktober 2018 de viering van het jubileum in Zeist. Ook EBG Zeist en Museum Het Hernhutter Huis verlenen hun medewerking.

GESCHIEDENIS IN HET KORT

Het tehuis kwam tot stand onder zendeling H.M. Bielke. Hij kreeg als eerste van de Hernhutterzending de opdracht om zendingswerk te verrichten onder de Javaanse contractarbeiders in Suriname. Hij kwam in contact met de Javanen, die onder de moeilijke economische omstandigheden van toen in armoede leefden. Door de Agent Generaal der Immigratie werd op Bielke een beroep gedaan om wezen en verwaarloosde kinderen op te vangen. De behoefte om opvang groeide toen de Spaanse griep (1918-1919) veel slachtoffers eiste. Tegenwoordig komt het overgrote deel van de pupillen uit het binnenland van Suriname.

EXPOSITIE, BOEKPRESENTATIE EN FILMPREMIÈRE

Op het programma staat o.a. kunstenaar Robert Bosari. Deze oud pupil van Leliëndaal opent in Museum Het Hernhutter Huis een expositie met werk geïnspireerd op zijn verblijf in het kinderhuis. Daarnaast presenteert oud-Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier het gedenkboek ‘Die tijd vergeet ik nooit. Herinneringen aan Kinderhuis Leliëndaal’. Het boek is samengesteld door Hariëtte Mingoen. Publicaties van haar zijn o.a. Saoto Berkat en Dawet (over het Javaans Surinaams culinair erfgoed) en Stille Passanten (met portretten van de Javaanse contractarbeiders). Het gedenkboek bevat gedichten en beeldende kunst van de broers Robert en Rudy Bosari. Rudy was 3 jaar oud toen hij in het kindertehuis werd geplaatst.

Verder gaat de documentaire Leliëndaal100 in première. Het is gemaakt door Jeffrey Salimin en Melvin Toemin onder de naam Docu 125. “Ik moest mijn ouders voor dit project interviewen en dat was wel emotioneel”, zegt Melvin Toemin. Zijn vader Djoeminadi was 9 jaar oud toen hij geen ouders meer had. In het kindertehuis ontmoette hij Ponidjah. Inmiddels zijn ze beide 75 jaar oud en al 54 jaar getrouwd. Het geheel wordt voorafgegaan door een dankdienst onder leiding van ds. Erik-Jan Stam en ds. Markus Gill.



CROWDFUNDING: GROTE RENOVATIE NOODZAKELIJK

De opbrengst van de dag is bestemd voor het jubileumcadeau dat bestaat uit een opknapbeurt van het gehele kinderhuis.

Donaties zijn mogelijk via: IBAN 74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg te Zeist o.v.v. ‘Leliëndaal’.

VIERING 100 JAAR KINDERHUIS LELIËNDAAL

Datum: zaterdag 27 oktober 2018 Plaats: Zusterplein Zeist

Tijd: 10.30 – 16.30 uur

Toegang: Gratis