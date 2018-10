Newmont Suriname trekt in twee jaar miljoen ounce goud uit de bodem

PARAMARIBO, 18 okt – Newmont Suriname heeft haar eerste miljoen ounces (ruim acht en twintig duizend kilogram) goud geproduceerd. Het edele metaal is uitsluitend gewonnen in de Merian-goudmijn, in het Paamaka-gebied in Oost-Suriname. Het bedrijf, dochter van multinational Newmont,heeft er niet meer dan twee jaar over gedaan. Een ‘spannende mijlpaal’ sinds de commerciële productie begon op één oktober 2016, meldt het bedrijf in een nieuwsbericht.

De wijze waarop is bijzonder en geeft reden tot optimisme. “Deze spannende mijlpaal is bereikt dankzij het harde werk, de toewijding en de vaardigheden van onze medewerkers en zakelijke partners. Onze partnerschappen vormen de basis van het succes van de mijn en we kijken uit naar nog vele jaren van veilige, efficiënte en verantwoordelijke goudproductie in Suriname”, zegt Albert Ramdin, topfunctionaris van Newmont Suriname.

De partnerschappen betreffen de overheid, Staatsolie en de Paamaka-gemeenschappen in de omgeving van de mijn. In 2018 werd de tweede fase voltooid van het Merian-project, ‘veilig, op tijd en binnen budget.’ Newmont Suriname verwacht ongeveer vijftien jaar te kunnen mijnen. Om langer te kunnen blijven, wordt nu al exploratiewerk verricht op andere plekken in het gebied. .