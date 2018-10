In december weer ‘Tuintje in mijn Hart festival’ in Suriname

PARAMARIBO, 18 okt – Het eigen gratis muziekfestival ‘Tuintje in mijn Hart festival’ van de Surinaamse King of Love Songs Damaru, wordt in december opnieuw gehouden. Dit onthulde de zanger deze week in een interview met de Surinaamse radiozender Radio 10.

“De eerste editie, die op 8 september in Suriname plaatsvond, was een groot succes te noemen. Op verzoek van velen, gaan we het weer in december doen en wel twee dagen achter elkaar”, aldus de Mi Rowsu zanger.

Damaru ziet het evenement als ‘Giving Back’ aan de Surinaamse samenleving.