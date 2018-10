Doorstart rijstfabriek Stichting Machinale Landbouw in Suriname

PARAMARIBO, 18 okt – Het feestje rond de doorstart van de rijstfabriek van de Stichting Machinale Landbouw (SML) in Wageningen (Nickerie) heeft woensdag veel mensen op de been gebracht. Minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname zei voorafgaand aan de officiële kick-off, te hopen op een herleving van het eens bloeiende rijststadje. Met een druk op de knop opende hij de fabriek.

Het bedrijf dat langer dan 20 jaar heeft stilgelegen is ondertussen opgeknapt en uitgerust met nieuwe machines inclusief bijdetijdse technologie. De regering ziet hiermee niet alleen een impuls voor een boost in de ontwikkeling van Wageningen, maar ook voor de landelijke voedselvoorziening en Suriname’s economie.

President Desire Bouterse heeft de ondernemer Johnny Mahespalsingh de lucht in geprezen dat hij met zijn bedrijf Westland Sama Group in de rijstfabriek heeft willen investeren. Het bedrijf neemt in de deal alle schulden van de SML over.